Diyarbakır'da bir çocuk annesine şiddet uygulayan babasını vurdu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U., tartıştığı E.U.'ya şiddet uyguladı. 14 yaşındaki çocuk, annesine şiddet uygulayan babasına tabancayla ateş etti.

DHA'nın haberine göre, boynuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

14 yaşındaki çocuk ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.