Eşi tarafından uyurken bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Aksaray’da Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4’üncü katında yaşayan Ramazan U., eşi Sevgül U.'yu uyuduğu sırada bıçakladı.

Sevgül U. ağır yaralanırken, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bıçağın bir kısmı göğsünde kırılarak kalan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Saldırgan kocaysa çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)