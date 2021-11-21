Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, 14.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1015 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda tartışma silahlı kavgaya döndü.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekibi geldi. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri çevredeki bir vatandaş tarafından, diğer ikisi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Menderes Harç (22) isimli genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kavgada silahını ateşleyerek üç kişiyi vuran Samet M.’nin de aralarında olduğu iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet de uzun namlulu silah ele geçirildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.