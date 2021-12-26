Esenyurt'ta parkta kalan bir genç ölü bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta ölü bulundu.

Olay, akşam saat 18.00'da Güzelyurt Mahallesi 2070 Sokak üzerinde bulunan parkta gerçekleşti. İddiaya göre, sokakta yaşayan yabancı uyruklu F.İ.(20) park içinde kaldığı bankın üstünde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Gencin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri civarda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise F.İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken polis ölüm nedeni ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)