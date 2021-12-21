Elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde elektrik hattının yenileneceği gerekçesiyle Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Sputnik'ten Sertaç Kaynar'ın haberine göre, Cami Mahallesi’nde yaşayan Binen ailesinin bronşit hastası olan 2 yaşındaki çocukları Yunus Emre, oksijen makinesi ile hayata tutunuyordu. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijen verilemeyen Yunus Emre, gece saatlerinde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre, Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, aile doktorun soğuğun tetiklemesi sonucu kalbinin durduğunu söylediğini kaydetti. 2 yaşındaki çocuk Silvan’da toprağa verildi.

‘Soğuk tetiklediği için kalbi durdu’

Kirada oturan Binen ailesinin kaldığı ev yağan yağmur nedeniyle ıslak ve soğuk olması dikkat çekti. Olaya ilişkin Sputnik’e konuşan baba Özcan Binen “Çocuk hastaydı zaten, çok rahatsızlandığında buhar veriyorduk ve rahatlıyordu. En son hastaneye götürmüştük. Hastaneden çıktıktan sonra eşim ve çocuklarımı babasınınb evine gönderdim. Eve geldikleri gün elektrikler kesildi. Uzun süre elektrik gelmedi. Birkaç gün karanlıkta kaldık. Yeni hat çekilecek diye elektrikleri kestiler. Çocuk yine fenalaştı, abimin evine götürüp buhar verdik kendine geldi. Pazartesi günü hastaneye götürürüz dedik. Gece saat 03.00’da fenalaşınca hastaneye kaldırdık. Hastanede vefat etti. Doktor soğuk tetiklediği için kalbi durduğunu ve öldüğünü söyledi” şeklinde konuştu.

‘Çocuk öldükten sonra elektrikleri açtılar’

Çocuklarının yaşamını yitirmesinin duyulmasından bir hafta sonra elektriklerinin açıldığını söyleyen Binen şunları söyledi:

“DEDAŞ’a gittim, neden elektrikler kesildi ve neden bırakılmıyor diye sordum. Baktılar, ‘bir borcu yok’ dediler, ‘Kablonuzu alın gelip hattı yenileyeceğiz’ dediler. Çocuk vefat ettikten sonra gelip yapacağız dediler. Taziyemiz var dedik.”

‘Elektriği de ödedim diyelim çocuklar bir şey istediğinde ne yapacağım?'

2 çocuk babası olan Özcan Binen “2 Çocuğum var ve ev kira. İş, güç yok. Normalde ne iş olsa yapıyorum, yük taşıma, indirme ne olsa yapıyorum. Nasıl geçindiğimizi bir Allah biliyor. İş olmayınca insan bir sürü sıkıntı yaşıyor. Sobayı yakamıyoruz, ocağı yakamıyoruz, su ısıtamıyoruz, bir çay içemiyoruz. Hayat o kadar çok pahalı olmuş ki! Ay başı gelmeden kirayı düşünüyorum. Kirayı ödesem, elektik kesilirse ne yapacağım? Elektriği de ödedim diyelim çocuklar bir şey istediğinde ne yapacağım? Bir teneke yağ 60 lira olmuş. Kim neyle nasıl geçinecek? Bir tek ben değil, bütün insanlar bu sorunu yaşıyor” dedi.

‘2 yıl önce bir çocuğum daha öldü, o da yokluktan’

Anne Meryem Binen konuşmakta zorlanıyor. Yunus Emre’den 2 yıl önce bir çocuğunu daha kaybettiğini söyleyen anne Binen “Hasta değildi, bir şey söylemediler. O da yokluktan öldü. Şimdi de bu oğlum” dedi. Anne Binen“Elektrik olmadığı için buhar veremedik. Maddi durumumuz yok, iş yok, güç yok” şeklinde konuştu.

DEDAŞ’tan açıklama: ‘Meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir

Yaşanan olaya ilişkin DEDAŞ da bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Cami mahallesi sakinlerinden Özcan ve Meryem Binen çiftinin 2 yaşındaki oğulları, kronik astım hastası Yunus Emre Binen’in tedavi gördüğü hastanede 12 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından medyada yer alan haberler üzerine aşağıdaki hususların açıklanması zarureti doğmuştur. Özcan ve Meryem Binen çiftinin çocuklarıyla beraber kiracı olarak oturdukları meskende, daha önceki aboneliğin sonlanmasının ardından yeni bir abonelik başvurusunun yapılmadığı öğrenilmiş, bu çerçevede ilk olarak 3 Haziran 2021 tarihinde abonelik devri yapılması için adrese ihbarname bırakılmıştır. Ancak bir cevap alınamamıştır. Bununla birlikte, söz konusu meskende tüketim devam etmiştir. Bunun üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yine adrese ikinci bir ihbarbame bırakılmış ve abonelik devri başvurusu yapılmaması halinde enerji verilemeyeceği belirtilmiştir. Mesken sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmaması üzerine 10 Aralık 2021 tarihinde meskene enerji kesmeye gidilmiş, ancak adreste kimse bulunamadığı için enerji kesilmemiştir. Bu çerçevede, Yunus Emre Binen’in vefat ettiği 12 Aralık 2021 itibarıyla meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir.