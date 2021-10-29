Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın: Bir işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Esenyurt'ta iki katlı kağıt fabrikasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer fabrikaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan 23 yaşındaki genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer fabrikaya sıçradı. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ambulansa alarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

Fabrikadaki yangında yoğun duman nedeniyle Enes Burak (23) isimli işçinin içeride mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. (İHA)