Esenyurt'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Hürriyet Mahallesi bulunan bir evde M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ö, silahla önce eşini, ardından kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde F.Ö ve M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)