Esenyurt'ta fabrika yangını

İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı. Olay bölgesinde ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 

Haber Merkezi

Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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