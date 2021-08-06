Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ali Ufuk Arikan - İkizköy
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Çayhisar
Esenyurt'ta fabrika yangını
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı. Olay bölgesinde ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Haber Merkezi
Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.