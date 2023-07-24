Esenyurt'ta bir kadına sokakta saldıran Şeyhmus Dağ tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kadına şiddet uygulayan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus Dağ tutuklandı.



DHA'nın haberine göre, Şeyhmus Dağ ve olay sırasında yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.