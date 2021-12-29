Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar var
Esenyurt'ta 13 katlı bir binada yangın çıktığı, mahsur kalanlar olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. (İHA)