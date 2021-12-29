Sekiz milyon sürücü bu belge olmadan araç kullanamayacak: Cezası bin 606 lira

Türkiye'de 6,5 milyon ticari araç ve 8 milyon ticari araç sürücüsü bulunuyor. İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulandığı belirtilen psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi.

Bütün ticarî araç kullanan şoförlerin mutlaka psikoteknik testlere tabi olmaları gerektiğini ifade eden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, yeni yılla birlikte olumlu test raporlarının önce e-devlet sisteminde daha sonra Polis Bilgi Sistemi (Polnet) ve jandarma sistemlerinde takip edilip görülebileceğini söyledi. Kutlu, “Olumsuz veya olmayan test raporu bu sistemlerde yer almayacaktır. Psikoteknik test raporu olmayan ticarî araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır" dedi.

Kutlu, "Psikoteknik test sistemine girdikten 45 gün içerisinde bir psikiyatriste muayene olup, oradan da olumlu sonuçlandığı andan itibaren e-devlet entegreli Polnet sisteminde gözükmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor. Bu test ve rapor ücreti de 325 lira” dedi. (İHA)