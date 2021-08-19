Esenyurt Polis Merkezi'ndeki şüpheli ölüme ilişkin 1 polis tutuklandı

Özel Güvenlik Amiri Birol Yıldırım'ın 6 Haziran'da İstanbul'da Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, nöbetçi savcılık tarafından polis merkezinden sesli ve görüntülü kayıt alınarak yapılan olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kamera kayıtları temin edilmiş, yapılan adli muayenede doğrudan ölüme sebep olacak bir bulgu tespit edilmediğinden ölen kişinin ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Olayla ilgili polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşların bilgisine başvurulurken, güvenlik kamera kayıtları savcılık ve bilirkişi tarafından incelendi.

Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ve toplanan tüm deliller kapsamında haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan komiser yardımcısı I.A. ve polis memuru M.C.K. 'taksir ile öldürme' suçundan tutuklanmaları talebi ile Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe sorgusu yapılan şüphelilerden I.A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.C.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Esenyurt'ta bir şirketin güvenlik amiri olan Birol Yıldırım, gözaltına alınan çalışanının peşinden gittiği polis merkezinde yaşamını yitirmişti. Aile darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.