Esenyurt'ta polis merkezinde şüpheli ölüm: Valilikten açıklama

İstanbul Esenyurt'ta bir şirketin güvenlik amiri olan 42 yaşındaki Birol Yıldırım gözaltına alınan çalışanının peşinden geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.00 sıralarında polis merkezine gitti.

DHA'nın haberine göre, saat 04.00 sıralarında polisler Yıldırım'ın yakınlarını arayarak, 42 yaşındaki adamın bekleme salonundayken "aniden fenalaşıp" yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Aile suç duyurusunda bulundu

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05/06/2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu ise "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. Soruşturma yürütülüyor İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor" dedi.