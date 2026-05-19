Esenboğa'da kör nokta, sabotaja dair yeni iddia: Şüpheli jet Libya uçağı düşmeden önce İsrail'e uçmuş

23 Aralık 2025 tarihinde Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan uçağa dair ortaya yeni bir iddia atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinde İsrail parmağı olabileceğine dair açıklamada bulunmuş, sabotaj ihtimaline dikkat çekmişti.

Radar kayıtlarını, uçuş verilerini ve apron yerleşim planlarını paylaşan Yavuzyılmaz, Libya heyetini taşıyan uçağın, kalkıştan hemen önce İsrail'e ait şüpheli bir jetle aynı apronda baş başa bırakıldığını aktarmıştı.

Yavuzyılmaz şimdi de söz konusu şüpheli jetin uçuş kayıtlarını paylaştı.

Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan jetin 22 Aralık'ta Esenboğa Havalimanı’na geldiğinde, yabancı devlet yetkililerinin uçaklarının park ettirildiği 1 No’lu apron yerine havalimanının en uzak ve adeta kör noktasındaki 5 No’lu aprona park ettirildiğini hatırlattı.

23 Aralık’ta Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, aynı aprona "4X-CNA" tescil numaralı bir düşman ülke jetinin de giriş yaptığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Uluslararası havacılık kurallarına aykırı olarak bir araya getirilen bu iki uçak, 1 saat 41 dakika boyunca bir arada kaldıktan sonra; önce şüpheli jet Esenboğa’dan havalanmış, ardından Libya uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra Ankara İli sınırları içinde düşmüştü" ifadelerini kullandı.

Sabotaj ihtimaline dikkat çeken Yavuzyılmaz, Libya uçağının düşmesin önce bahse konu şüpheli jetin Esenboğa'dan çıkış yaptığının ve İsrail'e gittiğinin tespit edildiğini belirtti.