Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili dikkat çeken iddia: 'İsrail sabotaj mı düzenledi?'

23 Aralık 2025 tarihinde Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan uçağa dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinde İsrail parmağı olabileceğine işaret eden radar kayıtlarını, uçuş verilerini ve apron yerleşim planlarını kamuoyuyla paylaştı.

'İki düşman ülke uçağı aynı apronda: Neden gizliyorsunuz?'

Yavuzyılmaz, üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçakların normal şartlarda VIP (1 No'lu) aprona park ettirilmesi gerekirken, Libya uçağının havalimanının en uzak köşesindeki 5 No'lu aprona çekildiğini ve ardından "yakıt ikmali" bahanesiyle alana inen şüpheli bir İsrail jetiyle 1 saat 41 dakika boyunca yan yana bekletildiğini vurguladı.

AKP iktidarına ve ilgili bakanlara seslenen Yavuzyılmaz, şu soruları yöneltti:

Düşen Libya uçağı, İsrail'in sabotajına mı uğradı? İsrail jetinin kalkışından sonra havalanan Libya jeti, havalandıktan 15 dakika sonra düştü ve kurtulan olmadı. İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı değil mi? İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı'nın jetinin bulunduğu apronda ne işi var? Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz?

Yavuzyılmaz uçakların konumunu paylaştı

Dakika dakika 'apron'da ne oldu?

"Olayın gelişimini kanıtlarıyla birlikte açıklıyoruz" diyen CHP'li Yavuzyılmaz, uçuş trafiğine dair şu kronolojiyi paylaştı:

22 Aralık 2025 – Saat 22.53 Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan, Malta bayraklı, 9H-DFS Tescil No.lu uçak, Esenboğa'ya iniş yapıyor. Yüksek güvenlikli (VIP) yolcular 1 No.lu apronda indiriliyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Sonrasında garip bir durum yaşanıyor. Normalde üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 No.lu apronda park ettirilirken; Libya uçağı, havalimanının en uzak köşesine, adeta kör noktadaki 5 No.lu aprona yönlendiriliyor. Uçak bu 5 No.lu apronda park haline geçiyor. Ardından mürettebat uçaktan ayrılıyor. 23 Aralık 2025 – Saat 17.04 İtalya'dan kalkan, İsrail bayraklı ve 4X-CNA Tescil No.lu bir İsrail uçağı, 'yakıt ikmali' gerekçesiyle Esenboğa'ya iniş yapıyor. Ve tesadüfe bakın ki… O da aynı 5 No.lu aprona yönlendiriliyor. Uçakta kimler var, hangi ekipmanlar var, ne var meçhul. İki uçak bir arada! Libya askeri heyetinin jeti ile İsrail jeti 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda, bir arada bekliyor. Bu süre boyunca Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail uçağındakiler ise 5 No.lu apronda Libya uçağıyla baş başalar. Uçaklardan birinin üst düzey devlet görevlisi taşıdığı, bu iki düşman ülke uçağının, aynı apronda bir arada park ettirilmesi büyük bir skandaldır. Zira Libya ile İsrail'in diplomatik ilişkisi yok ve Libya İsrail'i devlet olarak da tanımıyor. Libya ve İsrail, teknik ve hukuki olarak birbirine 'düşman ülkeler'. Uluslararası uçuş kurallarına göre düşman ülke uçakları bu şekilde park ettirilemez. Saat 18.45 İsrail uçağı 5 No.lu aprondan hareket ediyor ve ardından havalanıyor. Varış yeri ise Tel Aviv. Saat 19.30 civarı Libya uçağının mürettebatı kalkış hazırlığı yapmak için uçağa gidiyor. Gittiklerinde uçağın etrafında şüpheli bir durum veya şüpheli bir uçak görmüyorlar. Zira Libya askeri heyeti ve mürettebatı, İsrail uçağıyla hiç karşılaşmıyor. Saat 20.17 Libya uçağı olan bitenden habersiz kalkış yapıyor. Saat 20.32 Havalandıktan 15 dakika sonra uçakla telsiz bağlantısı kesiliyor.

'Çarpıtmaya kalkarsanız açıklamadığım delilleri de açıklarım'

Açıklamasında Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'na acil çağrıda bulunan Yavuzyılmaz, "Derhal bu skandalla ilgili kamuoyunu bilgilendiriniz. Çarpıtmaya kalkarsanız açıklamadığım delilleri de açıklayacağım. Uyarıyorum ki, sonra boşa düşmeyin" dedi.

Yavuzyılmaz'ın iddialarına dayanak olarak sunduğu dijital dosyada; her iki uçağın Esenboğa'ya iniş, 5 No'lu aprondaki hareketliliği ve kalkış anlarına ait radar videoları, fotoğraf kayıtları (TSİ ve UTC bazlı), Esenboğa Havalimanı Apron Fonksiyonları planı ve DHMİ'nin Uçak Park Sahaları Planlama Talimatı gibi resmi belgeler yer aldı.

Ne olmuştu?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025 akşamı Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan sonra Ankara Haymana'da Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

Falcon 50 tipi jetin hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunduğu öğrenildi. Uçağın enkazına ulaşıldı, kurtulan olmadığı belirtildi.

Uçaktaki heyet resmi ziyaret için Türkiye'deydi.

22 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmiş, tezkereye AKP, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve İYİP "evet", DEM Parti "hayır" oyu vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düşen uçakla ilgili soruşturma başlatıldı ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Libya’dan bir heyet de Ankara’ya gelerek, kazanın nedenini araştırmak üzere teknik incelemeler yaptı.

Uçağın düşmesiyle ilgili sabotaj ihtimali gündeme gelmişti.