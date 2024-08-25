Esad’dan Türkiye açıklaması: ‘Çekilme yoksa görüşmeyeceğiz’ demedik

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinde Halk Meclisi’nin dördüncü yasama oturumunun açılışında konuştu.

Konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin yeniden tesisi için ortaya konan girişimlere değinen Esad, Suriye’nin şu anda bahsettiği aşamayı "temeller ve ilkeler aşaması” diye nitelendirdi.

Türkiye ve Suriye tarafından sürekli dile getirilen dört başlık olduğunu ifade eden Esad bu başlıklarda herhangi bir sorun olmadığına inandıklarını belirtti.

Esad, bu başlıklar üzerinde anlaşıldığında iki ülkenin belirleyeceği düzeyde yetkililerin yapacağı bir toplantıda ortak bir açıklama yapılması gerektiğini ifade etti. Esad bu ortak açıklamanın da “ilişkinin geliştirilmesi, geri çekilme, terörle mücadele gibi konularda daha sonra atılabilecek adımlara temel oluşturan bir ilkeler belgesi”ne dönüşeceğini kaydetti.

Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için bir referansa ihtiyacı olduğunu söyleyen Esad “Daha önce yapılan toplantılardan sonuç alınamamasının çeşitli nedenleri var. Ancak en önemli sebeplerden biri bu toplantıların referansının olmayışıdır” dedi.

'Dört başlıkta da sorunumuz olduğuna inanmıyoruz'

Bu referansın uluslararası hukuk, BM Şartı’na ya da tarafların her birini ilgilendiren birtakım başlıklara dayalı olabileceğini söyleyen Esad “Mesela Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye’nin sürekli dile getirdiği şey, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir” diye belirtti.

Esad “Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz, ister Suriye başlıkları olsun, ister Türkiye başlıkları. Bazı Türk yetkililerin Suriye başlıklarında duyurduğuna göre, kötü niyet olmadığı sürece sorun olmaması gerekiyor” ifadesini kullandı.

'Bir ilkeler belgesi hazırlanmalı'

Bu başlıklar üzerinde anlaşmaya varıldığında, her iki tarafın yetkilileri arasında daha sonra belirlenecek düzeyde bir toplantı yapılarak ortak bir açıklama yapılması gerektiğini söyleyen Esad şöyle devam etti:

“Bu ortak açıklama, ilişkinin geliştirilmesi, geri çekilme, terörle mücadele veya her iki tarafı da ilgilendiren diğer konularda daha sonra atılabilecek adımlara temel oluşturan ilkeler belgesini oluşturan bir belgeye dönüşüyor.”

Bu belgenin müzakereleri düzenlemesi, herhangi bir tarafın manevra yapmasını veya karamsarlığını önlemesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Esad şu ifadeleri kullandı:

“Yani Suriye’nin şu anda bahsettiği aşama, temeller ve ilkeler aşamasıdır. Çünkü Suriye’nin başarısı, daha sonra alınacak tedbirlerin başarısına hazırlıktır”.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre Esad, “Dolayısıyla bazı Türk yetkililerin zaman zaman Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz demesi doğru değil. Bu gerçeklikten uzaktır" dedi.

'Temeli, sınırları ve ölçütü 'egemenlik' olacak'

Bu konu üzerinde "sistematik ve gerçekçi bir şekilde" çalıştıklarını kaydeden Esad şunları dile getirdi:

"Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır."