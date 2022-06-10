Esad'dan Erdoğan'ın operasyon açıklamasına yanıt: Halk direnişi olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali vermişti.

Russia Today'e açıklamalarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, konuya ilişkin bir soruya, "Eğer işgal olursa, ilk aşamada halk direnişi olacak, elbette Suriye ordusunun bulunduğu yerlerde -Suriye’deki tüm bölgelerde mevcut değil- ve askeri koşullar doğrudan çatışmaya izin verdiğinde bunu yapacağız. Bu, iki buçuk yıl önce oldu, Suriye ve Türk ordusu arasında bir çatışma çıktı ve Suriye ordusu, Suriye topraklarına giren bazı Türk hedeflerini imha edebildi, durum, halk direnişinin olması dışında, askeri yeteneklerin izin verdiğiyle aynı olacak" ifadesini kullandı.