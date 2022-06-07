Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı: 'Gereken neyse yapılacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’ye olası operasyon ve Ukrayna tahılı için yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin “tahıl koridoru” konusunda diplomasi yürüttüğünü belirten Akar, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya, Ukrayna ve BM ile görüşüyoruz sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz" dedi.
'Kimsenin toprağında gözümüz yok'
Suriye’ye olası bir operasyonla ilgiliyse Akar şöyle konuştu: