Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı: 'Gereken neyse yapılacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’ye olası operasyon ve Ukrayna tahılı için yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin “tahıl koridoru” konusunda diplomasi yürüttüğünü belirten Akar, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya, Ukrayna ve BM ile görüşüyoruz sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz" dedi.

'Kimsenin toprağında gözümüz yok'

Suriye’ye olası bir operasyonla ilgiliyse Akar şöyle konuştu:

"Biz ilkeli davranıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Buna ‘terör koridoru’, ‘terör oluşumu’ ne denirse denilsin. Nitekim 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Türkiye, terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında milletinin emrindedir.

'Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacak'

Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden (Tel Rifat ve Münbiç) yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır."