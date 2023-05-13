Esad: Türkiye’de seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'deki seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmediğini belirterek "Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması ve Suriye’den çekilmenin gerçekleşmesidir" dedi.

Sputnik'in Marbuta'dan aktardığı habere göre gazeteci Abdulbari Atwan, Esad ile görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"Esad bana şöyle dedi: 'Suriye’den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye’nin tüm kuvvetlerinin Suriye’den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye’nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye’den çekilmenin gerçekleşmesidir.'

Bu arada uzun sohbetimizde -tüm yaptıklarına rağmen- Erdoğan hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Aynı şekilde Suriye’nin Arap Birliğine dönüşüne karşı çıkan ülkeler hakkında da tek bir olumsuz söz sarf etmedi."