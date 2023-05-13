Kremlin'den Kılıçdaroğlu'na 'seçimlere müdahale' yanıtı: 'Elinde kanıt yok'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialarını sürdürmesi üzerine Kremlin'den bir yanıt daha geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Türk halkının yapacağı seçimi saygı ile karşılayacağını vurgulayarak Rusya’nın Türkiye muhalefetinin seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, “Muhalefet lideri, elinde kanıt olduğunu söyledi, şimdiye kadar onları sunmadı. Bunu yapamayacağından eminiz, çünkü aslında yok” ifadelerini kullandı.

Peskov'dan Atatürk hatırlatması

Rusya’nın genel olarak Türkiye muhalefetinin bu açıklamasından son derece hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Peskov, kendisini Atatürk'ün doğrudan takipçisi olarak tanımlayanın muhalefet partisi olduğuna dikkat çekti.

Peskov, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modern Türkiye'nin dış politika vizyonunun mimarı olan Atatürk'ün Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesinin inanmış bir destekçisi olduğunu, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimizin temellerinin Atatürk zamanında atılmış olduğunu hatırlamak yerinde olacak” dedi ve şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklaması, Atatürk'ün bu vizyonuna aykırı olduğu ortada.”