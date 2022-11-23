Erzurum'daki Kuran kursunda çocuklara işkenceyle ilgili dava ertelendi

Erzurum’da 7 çocuğa sistematik cinsel istismarla gündeme gelen Diyanet İşleri Bakanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kuran Kursu’nda kurs yöneticisi ve hizmetlinin 14 çocuğa yönelik "işkence" suçundan yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 96 yıldan 195 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar yönetici N.K. ve hizmetli U.G. ile mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Birisi İstanbul’dan olmak üzere 5 çocuğun, Çocuk Adalet Merkezi'nde Adli Görüşme Odası'nda uzmanlar eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alındı.

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan 4 çocuk ifadelerinde sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, bir çocuk şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanık U.G. ve sanık N.K. üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mağdur avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, sanık avukatları ise davaya ilişkin yayın yasağı verilmesini ve müvekillerinin de tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatlarının yayın yasağı talebini reddeden mahkeme heyeti, N.K. ve U.G'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar N.K. ve U.G'nin "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye işkence yapmak" suçundan 96 yıldan 195 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Bugün Erzurum’daydık. Sanıklar, Kuran kursunda 14 çocuğa işkence yapma suçuyla yargılanıyor. Mahkeme heyeti kurs müdürü ve belletmenin tutukluluklarının devamına karar verdi" açıklamasını yaptı.

Aynı Kuran kursunda çocukları istismar eden Hasan Aslankafa'ya verilen 119 yıl hapis cezası üst mahkemece bozulmuştu. Mahkeme çocukların duruşmada dinlenmesini istemiş, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği karara tepki göstermişti.