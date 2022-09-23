Erzurum'da Kuran kursunda istismarcıya 119 yıl hapis cezası bozuldu

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Kuran kursunda çocukların cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada istismarcı Hasan Aslankafa 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf mahkemesi kararı bozarak çocukların duruşmada dinlenmesini istedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği karara tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada "Çocukların duruşmaya çağrılması, kalabalık heyet, avukatlar ve istismarcının önünde tekrar yaşadıklarını anlatmaya çalışmaları kabul edilemez, çocuklarımızı tekrarlayan şekilde incitir, örseler, ağır travmaya maruz bırakır" denildi. Dernek karara itiraz edeceğini duyurdu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ÖNEMLİ DUYURU

Erzurum’da Diyanet’e bağlı Kuran kursunda 8 erkek çocuğunun cinsel istismara uğraması nedeniyle görülen davada, istismarcıya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Bugün bir üst mahkemenin kararı bozduğunu öğrendik.

Mağdur çocukların beyanları daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınmıştı. Talebimiz doğrultusunda, çocuğun üstün yararı ilkesince, çocuklar tekrar duruşmaya getirilmediler. Duruşmada bu görüntüler izlendi.

Ne yazık ki istinaf mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğine karar vererek, bu sebeple kararı bozdu. Bu durum, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir.

Çocukların duruşmaya çağrılması, kalabalık heyet, avukatlar ve istismarcının önünde tekrar yaşadıklarını anlatmaya çalışmaları kabul edilemez, çocuklarımızı tekrarlayan şekilde incitir, örseler, ağır travmaya maruz bırakır. Çocuklarımız aylardır psikolojik destek alıyorlardı.

Derneğimiz ilk duruşmada buna itiraz edecek. Çocukları duruşmaya götürmeyerek tepkimizi göstereceğiz. Çocuklarımızın incindikleri yeter, bir kez daha incinmelerine İZİN VERMİYORUZ.

Kamuoyunun bilgisine sunar, desteklerinizi bekleriz."