Kuran kursunda çocuklara istismar olayında açığa alınan müftü Ankara'ya terfi etti

Erzurum Merkez Plandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kuran Kursu’nda yaşanan tecavüz ve işkence sonrası, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlendirdiği müfettişin raporuyla, daha önce açığa alınan 7 kişi görevlerine iade edilmişti. Erzurum Valisi Okay Memiş ise yeniden soruşturma istemiş, daha önce görevlerine iade edilen Kuran kursu çalışanları ile Palandöken Müftüsü Abdülhalim Acar açığa alınmıştı.

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre Abdülhalim Acar’ın Anakara İl Müftü Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. Acar, tayinini Erzurum’da kendisi için organize edilen veda yemeğinde yaptığı teşekkür konuşmasında açıkladı. Acar için düzenlenen plaketli veda yemeğinin videosunun ise müftülük hesaplarından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Acar, konuşmasında, “Aranızdan ayrıldığım için üzgünüm, ancak ümmetin umudu olmuş bu şerefli ve aziz milletimizin hizmetinde olmaya, Ankara İl Müftülüğünde İl Müftü yardımcısı olarak devam edeceğim için de Rabbime hamd ediyorum, beni bu göreve uygun gören Başkanlığımız yetkililerine teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim benden yana bir hakkım varsa helal olsun, sizler de haklarınızı lütfen helal ediniz” dedi.

Yine kuran kursu, yine istismar

Öte yandan Erzurum’da Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova mahallesinde de yine Diyanet'e bağlı bir Kuran kursunda yaşları 13-14 olan üç çocuğa cinsel istirmarda bulunulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayda F.C. (23) isimli belletmen, M.Y.Ü (13), Y.K. (13) ve E.K. (14) isimli çocuklara cinsel istismarda bulundu. Şahıs ailelerin şikayeti üzerine tutuklanıp cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.