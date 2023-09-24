Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Horasan-Erzurum kara yolunda Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'nde hyaşamını yitirdi.Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı. (AA)