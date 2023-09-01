Erzurum'da yangın: 7 ev yandı, 8 ahır kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Konakyeri Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ev ve ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine mahalleye Bayburt ve Erzurum'un yanı sıra Pazaryolu ve İspir ilçelerinden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 8 ahır kullanılmaz hale geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilgili birimlerin hasar tespit çalışmalarını yapacaklarını ifade ederek, ''Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybımız yok. Mahalle sakinlerinin hayvanlarında da kayıp yok. En büyük teselli kaynağımız bu oldu" dedi. (AA)