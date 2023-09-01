Yangına müdahale ederken yaralanan orman işletme şefi hayatını kaybetti

Kütahya'da 30 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale ederken yaralanan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım hayatını kaybetti.

Vefat haberini Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey duyurdu. Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kütahya'da 30 Ağustos'ta meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefimiz Murat Yıldırım kardeşimiz şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yangının çıkış sebebinin "ormanlık alanda TEDAŞ'a ait direklerin devrilmesi sonucu" olduğunu söylemişti.