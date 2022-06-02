Erzurum'da Kuran kursunda yine çocuk istismarı

Çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ve işkence gördüğü Erzurum’daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nun müdürü hakkında ilk celsede karar çıkmış, sanığa toplamda 119 yıl 6 ay ceza verilmişti.

Erzurum'dan yeni bir istismar haberi daha geldi. Halk TV'de İsmail Saymaz'ın köşesinde yer alan bilgilere göre, Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova köyünde inşa edilen Kuran kursunda sınavı geçemediği için hafız olamayan 23 yaşındaki F.C.’nin muhtarın bilgisi dahilinde burada kaçak olarak hocalık yapmaya başladı.

Aileler şikayetçi olmadı

F.C.'nin çocuklara istismarını anlatan Saymaz, çocuklardan birinin durumu anlatmasına rağmen ailelerin şikayetçi olmadığını belirtti. Ardından F.C. 7 Ağustos 2021'de gözaltına alındı. İfadesinde istismarı kabul eden F.C., savcılıkta bütün ifadelerini reddetti.

Tutuklanan F.C.'ye Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı"ndan dava açıldı. F.C., mahkemede, "iftiraya uğradığını" öne sürdü.

Çocukların aileleri ise şikayetçi olmaması üzerine ailelerin avukatları ceza verilmesini istedi. Avukat Gizem Karahan, "Sanık savcılıkta suçu kabul etmiştir. Aileler vazgeçmişse de ben şikayetçiyim" dedi.

35 yıl 6 ay hapis

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mart'ta kararını açıkladı. Kararda "mağdurların yaşı itibariyle verdiği detayların hayal ürünü olma ihtimalinin bulunmadığı" vurgulandı. Ayrıca "Küçük bir ortamda yaşayan çocuğun sebep yokken namus ve vicdanını ortaya koyarak iftira atması ihtimalinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı" ifade edildi. F.C.'ye toplam 35 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık hâlâ tutuklu.

Saymaz yazısında konuyla ilgili şöyle dedi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 'Hem itibar hem olay olarak zarar gördük' diyerek, yargılamaya müdahillik için başvurdu. Neyse ki reddedildi.

Diyanet, Güzelova Kuran Kursu'nda zarar gören değil, zarar veren sıfatını taşıyabilir. Erzurum'un şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki bu köyün kursu, hocası atandıktan sonra denetimsiz bırakıldı. Anahtarı hafızlık diploması ve memuriyeti olmayan bir köylüye teslim edildi. Bütün vaziyeti bilen köy imamı, müftülüğe ihbarda bulunmadığı gibi, saldırganla birlikte çocuklara dini eğitim verdi.

Diyanet, Güzelova'da görevini ihmalden yargılanmalıydı. Yalnızca Diyanet mi? Oğulları istismar edildiği halde şikayetlerini çeken sorumsuz aileler de elbette."