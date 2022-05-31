Aladağ Davası istinafta: 'Kamu görevlileri de yargılanmalı'

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde Süleymancılar'a ait kız yurdunda 29 Kasım 2016’da çıkan 11’i öğrenci, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı yangınla ilgili istinaf yargılamasının karar celsesi Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde bugün görülüyor.

Duruşmada Avukat Evren İşler'in, Avukat Can Atalay hakkında kesinleşmiş bir karar bulunmaması ve en başından beri dosyayı takip etmesi sebebiyle duruşmaya, Silivri'den SEGBİS aracılığıyla bağlanması talebi reddedildi. Davanın katılan tarafı, "Muhtarlar, ilçe milli eğitim müdüru ve kaymakam da bu işten sorumludur. Onların da cezalandırılmasıni talep ederiz. Şikayetçiyiz, adalet istiyoruz" dedi.

'Kamu görevlileri de yargılanmalı'

Yurtsever Hukukçular'ın davadan paylaştığı bilgilere göre, Avukat Evren İşler "Bizce kamu görevlileri de yargılanmalıdır ancak bu hususta savcılık makamı asla bir işlem yapmamıştır. Sanıkların hiçbir tedbir almaması, hiçbir yönetmeliğe uyulmamasiyla ihmali suretiyle insan öldürme suçunu oluşturduğu açıktır" diye konuştu.

'Öğrencilerin eğitim ve barınma hakkı ihlal edildi'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Avukat Veli Küçük de "Katılma talebimizin kabul edilmesini, sanıkların 'olası kastla insan öldürme' ve 'yaralama' eylemlerinden dolayı ayrı ayrı cezlandırılmalarını talep ederiz. Öğrencilerin eğitim ve barınma hakkı ihlal edilmiştir. O dönemin sorumlu tüm kamu görevlileri hakkında 'eğitim hakkının ihlali' dolayısıyla sorumlulukları sebebiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep ederiz" dedi.

Mersin Barosu, Antalya Barosu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği vekilleri de "Katılma talebimizin kabulünü, olası kastla sanıkların cezalandırılmasını ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını biz de talep ediyoruz" açıklaması yaptı.