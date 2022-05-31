Kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ve işkence gördüğü Erzurum’daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nun müdürü hakkında, "çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "on iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı", "hakaret", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "çocuğun cinsel istismarı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dolayı dava açılmıştı.

Çocuklar mahkemede dinlenmeyecek: 'Emsal teşkil edecek bir durum'

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin geçen ayki talebi doğrultusunda, daha önce ifadeleri alınan çocuklar, "çocuğun üstün yararı" gereğince bugün mahkemede dinlenmeyecek. Duruşmada sosyal medya hesabından paylaşım yapan dernek durumu, "çocuk istismarı dosyaları için emsal teşkil edecek bir durum" olarak nitelendirerek, "Çocukların daha önce pedagog eşliğinde alınan beyanları, kamera kayıtlarından izleniyor. Mağdur çocukların bir kez daha dinlenmemeleri ve tekrar aynı travmayı yaşamamaları için öncesinde mahkemeye bir dilekçe sunduk ve talebimiz kabul edildi. İstismar dosyaları için emsaldir" ifadesini kullandı.

Duruşmada, sanığın ifadelerindeki çelişkili beyanları ile beyanların içeriğine çocukların aileleri tepki gösterdi. Fenalaşan aile fertleri olması üzerine mahkemeye sağlık ekibi çağırıldı.

Çocuklara tehdit, istismar ve işkence...

Dernek sosyal medya hesabından, "İfadeleri barındırdığı rahatsız edici içerik nedeniyle detaylı paylaşamıyoruz. Sanık cinsel istismarda bulunduğu çocukları, ailelerine durumu anlatırlarsa öldüreceğini söyleyerek tehdit etmiş. Kendisine karşı gelmeye çalışan çocuklara işkence uygulamış" paylaşımı yaparken

Diyanet'in davaya katılma talebi reddedildi

Mağdur ailelere avukatlık yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davaya müdahillik talebine itiraz etti. Tozbey, "Sanık bunları yaparken tek suçlu değil, aylarca 'neden bu kameralar kapalı' demeyen Diyanet suçludur, Diyanet karşı tarafımızdır" dedi. İtirazın ardından Diyanet’in davaya katılma talebi reddedildi.

Sanığa rekor ceza

Sanık nitelikli cinsel istismar suçuyla ilk celsede toplamda 119 yıl rekor düzeyde ceza aldı.