Erzurum'da kadın cinayeti: Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde Ahmet Yavuz Köşebent, henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Serpil (57) ve babası Nevzat Köşebent'e (62) mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

DHA'nın haberine göre, oğlunun bıçak darbesiyle Serpil Köşebent hayatını kaybederken, baba oğluyla bir süre arbede yaşadı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak evden kaçan baba, karşı komşusunun evine sığındı. Saldırganın elinden bıçağı alarak etkisiz hale getiren komşu, daha sonra polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis, babasıyla yaşanan arbede sırasında yaralanan Ahmet Yavuz Köşebent ve babası için ambulans istedi. Ağır yaralı baba ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ahmet Yavuz Köşebent ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan baba Nevzat Köşebent'in mali müşavir olduğu yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle evinden çalıştığı öğrenildi.