Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Erzurum'un Narman ilçesinde saat 21.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 9,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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