Erzurum'un Narman ilçesinde saat 21.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 9,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Haber Merkezi
Sol - balıkesir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Erzurum'un Narman ilçesinde saat 21.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 9,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.