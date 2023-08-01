Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Narman ilçesinde saat 21.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 9,56 kilometre derinlikte gerçekleşti.