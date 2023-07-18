Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.