Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da saat 3.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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