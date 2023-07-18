Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da saat 3.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.