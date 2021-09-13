Erzurum ve Bingöl'de iş cinayetleri: 2 işçi yaşamını yitirdi

Erzurum İspir'de meydana gelen heyelan sonucunda toprak altında kalan iş makinesi operatörü 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi.

İspir ilçesine, 30 kilometre mesafedeki Başköy Mahallesi'nde yol yapımı için taş kırdığı sırada ekskavatör operatörü M.Ş. (27), heyelan sonucu taş ve toprağın altında kaldı. Olayın ardından bölgeye giden İspir Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla M.Ş'yi bulunduğu yerden çıkardı. M.Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ise bir işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki Yunus Bozkır, aydınlatma direğinde bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Bozkır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.