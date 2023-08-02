Ertürk Tekstil patronundan işçilere tehdit

Osmaniye’de Zara adına ürün yapan Ertürk Tekstil firması, yakın zaman önce bir iş cinayetine sebep olması ile gündeme gelmişti. Sıcak hava koşulları nedeniyle çalışma koşullarının ağırlaştığı ve bu konuya dönük herhangi bir tedbirin alınmadığı işyerinde, Esin Albayrak isimli işçi hayatını kaybetti.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan işçiler, iş cinayetinin ardından çalışma koşullarını iyileştirmek adına herhangi bir önlem alınmadığını iletmişti.

İşçiler bu kez patron tarafından tehdit edildi. Patron işçilere, “Eğer atölyeye dair dışarıya bilgi verirseniz sizi buluruz, işinize yazık olur. Burası sizin ekmek yediğiniz yer, atölye kapanır, siz de işsiz kalırsınız” diyerek tehditler savurdu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: iletisim@ patronlarinensesindeyiz.org