Ertesi gün hapına da zam: 416 lira oldu

İlaçlara yapılan kur zamlarının ardından bir zam da halk arasında 'ertesi gün hapı' olarak bilinen ilaçlara geldi. Benzer oranda yapılan zammın ardından en yaygın ilacın fiyatı 311 liradan 416 liraya yükseldi.

Doğum kontrol yöntemi olarak bilinen muadil ilaçların fiyatları da 300 lirayı aştı.

Eczanelerde reçetesiz olarak satılan ertesi gün hapları, korunmasız olarak girilen cinsel birleşmeden sonraki 24 saat içerisinde kullanıldığı taktirde hamilelik riskini yüzde 98 oranında azaltıyor. Bu oran 48. saatte yüzde 75'e geriliyor.

23 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit avro kuruna yüzde 30,5 oranında zam yapılmıştı.