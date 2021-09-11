'Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme! Pazar 17.00'de Kartal Meydanı'ndayız!'

Türkiye Komünist Partisi, yarın İstanbul Kartal Meydanı'nda yapacağı miting için çağrı videoları yayınlamaya devam ederken, son video Diyarbakır Huzurevleri Semt Evi'nden parti üye ve gönüllüleriyle çekildi.
Videoda, "Dayanışmayı ve mücadeleyi her yere yayacağız: Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme!" denildi.
Dayanışmayı ve mücadeleyi her yere yayacağız: Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme!#ŞimdiSosyalizmZamanı— TKP (@tkpninsesi) September 11, 2021
Bu Pazar 17.00'de Kartal Meydanı'ndayız! pic.twitter.com/USkQeM2gQ8