'Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme! Pazar 17.00'de Kartal Meydanı'ndayız!'

TKP'nin yarın 17.00'de İstanbul Kartal'da yapacağı miting öncesi bir çağrı videosu daha paylaşıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, yarın İstanbul Kartal Meydanı'nda yapacağı miting için çağrı videoları yayınlamaya devam ederken, son video Diyarbakır Huzurevleri Semt Evi'nden parti üye ve gönüllüleriyle çekildi.

Videoda, "Dayanışmayı ve mücadeleyi her yere yayacağız: Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme!" denildi.

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