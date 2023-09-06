Ermenistan ve ABD'den ortak askeri tatbikat

Ermenistan ile ABD ordularına bağlı bazı birliklerin 11-20 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'da "Eagle Partner 2023" adıyla ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Savunma Bakanlığı, ABD ile "uluslararası barış koruma" görevleriyle ilgili ortak tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde Ermenistan ile ABD arasında, Ermenistan'da 'Eagle Partner 2023' ortak tatbikatı 11-20 Eylül'de yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bakanlığa bağlı Barış Koruma Tugayı "Zar" eğitim merkezi ile adı açıklanmayan bir eğitim merkezinde yapılacağı belirtilen tatbikatın, "barış koruma misyonları" esnasında çatışan taraflar arasındaki istikrarın sağlanması görevlerini içerdiği bildirildi.

Tatbikatın amacının, "uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve Ermenistan birliğinin NATO/Barış İçin Ortaklık (BİO) 'Harekat Yetenekleri Kavramı' değerlendirmesi kapsamında barışı koruma harekatlarına hazırlık durumunu artırmak" olduğu kaydedildi.

Erivan'ın Moskova ile ilişkilerinin soğuduğu döneme denk geldi

Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ermenistan'ı Avrupa'da yapılacak uluslararası Defender 23 tatbikatının 26 ülkelik katılımcı listesine dahil etmiş, ancak Ermenistan'ın birkaç saat sonra herhangi bir açıklama yapılmadan listeden çıkarılması soru işaretlerine yol açmıştı.

Ermenistan ve ABD orduları arasında artan işbirliği, Erivan'ın Moskova ile ilişkilerinin soğuduğu bir döneme denk geldi.

Ermenistan, 2020'de Azerbaycan'a karşı ağır yenilgi aldığı Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Rusya'yı kendisine yeterince destek vermemekle suçlamış, Rusya önderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün 2022'deki tatbikatlarına katılmamış ve Ocak ayındaki tatbikata da ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan savaşı 2020'de sona erdiren ateşkes anlaşmasına öncülük ederken bölgede "barış gücü" bulunduruyor.