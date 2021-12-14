Ermenistan Türkiye ile normalleşme için temsilci atıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme sürecinin başladığı yönündeki açıklamasının ardından Ermenistan'dan da bu yönde bir açıklama geldi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Ermenistan'ın "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye ön şartsız hazır olduğunu" belirtti.

Hunanyan, bu doğrultuda Ankara ile diyaloğu yürütmek üzere özel bir temsilci atanacağını ifade etti. Hunanyan, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ilişkilerin normalleşmesi amacıyla özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyor, Ermeni tarafının da diyalog için özel temsilci atayacağını teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dün akşam TBMM'de yaptığı açıklamada Ermenistan ile normalleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.