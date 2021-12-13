Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme için karşılıklı temsilciler atanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'te Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler sırasında söz aldı.

Çavuşoğlu, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: