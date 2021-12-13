Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme için karşılıklı temsilciler atanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'te Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler sırasında söz aldı.
Çavuşoğlu, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız.
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ABD’yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.
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Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede 'FETÖ' iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."