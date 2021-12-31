Ermenistan Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı

Ermenistan, Türk ürünlerinin ithalatına bir yıl önce koyduğu ambargoyu 1 Ocak itibarıyla kaldıracağını açıkladı.

EuroNews’te yer alan habere göre, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türk ürünlerinin ithalatına konan kısıtlamanın uzatılmamasına karar verdik. Mütekabiliyet ilkesi gereği, Ermeni ürünlerinin ihracatına izin vermek için uygun koşulların da oluşturulacağını umut ediyoruz” denildi.

Ermenistan, daha önce Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a verdiği destek üzerine Türk ürünlerinin ithalatına yasak getirmişti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu açıklamadan önce Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin “normalleşmesi” kapsamında özel temsilcilerin ilk toplantısının ocakta yapılmasının planlandığını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde karşılıklı olarak uçak seferlerinin başlatılması için başvurular yapılmıştı.