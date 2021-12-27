Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasında atanan karşılıklı özel temsilcilerin ilk toplantısının Moskova'da yapılacağını duyurdu. Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, "Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek" dedi. Çavuşoğlu "Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu İstanbul-Erivan uçuşlarının da yakın zamanda başlayacağını belirtti.

Çavuşoğlu "Zengezur dahil karayolu ve demiryollarının hayata geçmesi konusunda en son Rusya'da yapılan görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi arkadaşlarımız. Umarım bu projeler bir an önce hayata geçer. Bu projelere en çok Ermenistan’ın ihtiyacı var" diye konuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının Katar ile birlikte işletmesinin devralınmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklayan Çavuşoğlu, ABD'den F-35'lerin alımı konusunda ise "sıkıntı var" dedi. Çavuşoğlu "F-35 konusunda bir taraftan CAATSA yaptırımı var, bir taraftan kongredeki durum. F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor" diye konuştu.

ABD'nin 7 Ocak'ta Ankara'da olacak yeni büyükelçisi Jeff Flake ile ilgili soruya ise Çavuşoğlu "Biz ülkemize gelen her büyükelçiyi iyi bir şekilde karşılıyoruz. Bizim büyükelçilerle, özellikle son 10 büyükelçinin yaptığı saçma hatadan sonra, ikili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışırlarsa her türlü desteği veririz" diye yanıt verdi.

Çavuşoğlu AB ile vize serbestisi konusunda "Şu anda 71 kriterin 67-68'ini yerine getirdik. Avrupa Birliği diğer konularda olduğu gibi sözünde durmamak için bu toplantılardan kaçıyor" dedi.