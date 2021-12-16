ABD'den Türkiye-Ermenistan açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atayacağına dair açıklamaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Sullivan görüşmede Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecini tartışmak için karşılıklı özel temsilci atayacakları açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da daha önce Twitter hesabından bir açıklama yaparak Erivan ile Ankara arasında özel temsilci atanmasını "kuvvetle desteklediklerini" belirtmişti.

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