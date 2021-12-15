Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri için eski Washington Büyükelçisi atandı
Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde temsilci olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirilecek.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Ahmet Ortaca (Otomotiv işçisi)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri için eski Washington Büyükelçisi atandı
Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde temsilci olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirilecek.
Haber Merkezi