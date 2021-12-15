Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri için eski Washington Büyükelçisi atandı

Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde temsilci olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirilecek.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde temsilci olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirileceğini belirtti.