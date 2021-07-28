Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma: Üç askerin öldüğü duyuruldu

Ermenistan Savunma Bakanlığı, bugün Azerbaycan ile çıkan çatışmalarda üç Ermeni askerinin yaşamını yitirdiğini ve iki askerin yaralandığını duyurdu.

Ermeni askerlerin ölümü nedeniyle Azerbaycan ordusunu suçlayan bakanlık, çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık, daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın, sınırın kuzey doğu bölümünde ateşkesi ihlal ettiğini iddia etmişti.

Azerbaycan'dan açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, Kelbecer bölgesinde Ermenistan'la yaşanan çatışmada iki askerinin yaralandığını duyurdu.

Bölgede çatışmaların sürdüğünü bildiren bakanlık, Ermenistan'ın sivil tesislerine hasar verildiğine dönük iddiaları asılsız olduğunu söyledi.

Öte yandan, Bakü yönetimi, sınırların yeniden belirlenmesi için Ermenistan'a görüşmelere başlama çağrısı yaptı.

Azerbaycan yönetimi, daha sonra yaptığı açıklamada, Rusya'nın girişimiyle sınırda ateşkes ilanı verilmesini kabul ettiklerini, ancak Ermenistan'ın buna karşın çatışmaları sürdürdüğünü ileri sürdü.