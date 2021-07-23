Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Sınırında çatışmalar başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında çatışma çıktığını açıkladı. Bakanlık Kelbecer'de konuşlanmış Azerbaycan Ordusu birlikleri müdahale tedbirleri aldığını belirtti.
Bugün günü saat 16.00 sularında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, Başarkeçar bölgesindeki mevzilerinden Azerbaycan askerlerine ateş açtığını belirten bakanlık, Yakublu Farman Telmanov adlı askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Öte yandan açılan ateş sonucunda yol iyileştirme çalışmalarında görev alan asker Dadaşov Sakit Ahlimanov'unsa yaralandığı belirtildi.
Azerbaycanlı yetkililer Rus Barış Gücü Komutanlığı'na haber verildiğini söyledi.