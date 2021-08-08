Ermenistan: Azerbaycan sınırdaki mevzilerimize ateş açtı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermeni askerlerinin sınırın güneyindeki Syunik bölgesinde yer alan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, “7 Ağustos tarihinde saat 11.40’tan 12.00’ye kadar (TSİ 10.40 – 11.00) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Syunik bölgesinde bulunan Ermeni askerlerine ait mevzilere çeşitli kalibrelerde silahlarla ateş açarak bir kez daha provokasyon gerçekleştirdi” denildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında 28 Temmuz tarihinde yeniden çatışmalar başlamıştı. Karşılıklı suçlamaların ardından taraflar, sınır bölgesinde yeniden ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.