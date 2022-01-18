Ermenistan: Ankara'nın sınırların açılması için yapıcı yaklaşım benimsemesini umuyoruz

Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin görüşmelerde Ermenistan’ın özel temsilcisi olarak görev alan Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan’ın Ankara ile iki ülke arasındaki sınırın mümkün olan en kısa sürede açılması konusunda kapsamlı müzakerelere başlamak istediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rubinyan, “Ermeni tarafının arzusu, bir an önce kapsamlı, somut müzakerelere başlamaktır. Her şeyden önce sınırın açılması olmak üzere gerçek sorunların çözülmesi ile ilgileniyoruz. Ermenistan, Türkiye ile sınırın açılmasını ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını içeren ön koşulsuz anlaşmaya varmaya hazır” dedi.

'Süreç, Türkiye'nin yapıcılığına, samimiyetine ve hazır oluşuna bağlı'

Rubinyan şöyle konuştu:

“Türkiye’nin de aynı yapıcılığı ortaya koymasını umuyoruz. (Türkiye özel temsilcisi ile Moskova’da 14 Ocak tarihinde yapılan) görüşme yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceği Türkiye'nin yapıcılığına, samimiyetine ve hazır oluşuna bağlı.”

Ermenistan’da hiçbir hükümetin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını ön koşul olarak öne sürmediğine dikkat çeken Rubinyan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu anlamda herhangi bir şey değişmedi. Aynısını Türkiye'den de bekliyoruz. Karabağ'dan bahsedecek olursak, bu farklı formatta tartışılacak bir konu, bunun için AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu'nun eş başkanlığı mevcut, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki iletişimin açılması konusu Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Başbakan Yardımcılarının çalışma grubu, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ise ayrı bir konudur.”