Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda anlaşıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır’ ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi

Türkiye ile Ermenistan arasında Moskova'da düzenlenen görüşme sonrasında bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verdi.

Türk Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da bir araya gelmiştir.

Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir."

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Moskova’daki görüşmelerinde, ilişkilerin tamamıyla normalleşmesi adına yapılacak görüşmelere hiçbir ön koşul öne sürmeden devam etme konusunda anlaştı. 

Yapılan bilgilendirmede, “Taraflar diyalog yoluyla normalleşme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Tam normalleşmeyi hedefleyen ön koşullar olmaksızın müzakerelere devam etme konusunda anlaştılar” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söylemiş, Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan ise Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi adına özel temsilci olarak yetkilendirmişti.

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Dışişleri: Türkiye-Ermenistan arasında ilk toplantı 14 Ocak'ta Moskova’da olacak