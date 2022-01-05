Dışişleri: Türkiye-Ermenistan arasında ilk toplantı 14 Ocak'ta Moskova’da olacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır" denildi.

2021'in Aralık ayında iki ülke arasında normalleşme sürecinin başladığı ve karşılıklı temsilcilerin atanacağı açıklanmıştı.

Ermenistan tarafından da Türk ürünlerinin ithalatına bir yıl önce konulan ambargonun 1 Ocak itibarıyla kaldıracağını açıklanmıştı.