Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtları ortaya çıktı

Ülkücü mafya Peker’in, uyuşturucu güzergâhı ile ilgili iddialarına yanıt veren eski Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları iki ülke arasındaki gümrük kayıtları ile uyuşmadı.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi'nin ulaştığı gümrük kayıtlarına göre, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye’den Venezüela’ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı.

Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezüela’ya gittiğini iddia” etti. Binali Yıldırım da “Oğlum Venezüela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” dedi.

Gümrük kayıtları ortaya çıktı

Yıldırım’ın Venezüela’ya gittiği döneme ait gümrük kayıtları ortaya çıktı. Ziyaretin öncesini de kapsayan üç aylık dönemde Türkiye’den Venezüela’ya hiçbir maske sevkıyatı yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminim de Türkiye ve Venezüela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi.

Erkam Yıldırım’ın Türkiye-Venezüela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile birlikte 7 Aralık 2020’de Venezuella’nın başkenti Karakas’ta çekilen fotoğrafta yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Ülkeden çıkış izne tabi

Cumhuriyet, Erkam Yıldırım’ın Venezüela’ya malzeme götürdüğü iddia edilen döneme ait gümrük kayıtlarına ulaştı. 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye gümrüklerinden Venezüela’ya giden tüm malların adet ve fiyat bilgileri ile birlikte tek tek kayıt altına alındığı listelerde ülkeden çıkışı izne tabi olan “maske” bulunmuyor.

Mevcut düzenleme ile başka bir ülkeye maske göndermek isteyen işletme ya da kişilerin, öncelikle Türkiye’den çıkaracakları sayıya eşit miktarda maskeyi Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe etmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından DMO, hibe miktarını Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) bildiriyor. TİTCK de söz konusu işletme ya da kişiye aynı miktarda maske için ihracat ön izni veriyor.

Bir diğer alternatifte ise doğrudan Sağlık Bakanı’nın “yazılı oluru” ile özel ihracat izni alınabiliyor. Cumhuriyet’in görüşüne başvurduğu kişisel koruyucu ekipman ihracatçıları, “yurtdışına çıkarılacak olan 50 adedin üzerindeki maske için tüm prosedürlerin yerine getirilmesinin bir zorunluluk olduğuna ve bu kapsamdaki ihracat işleminin Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kayıtlarında yer alması gerektiğine” dikkat çekiyor.



İki ihtimal var

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın 2020’nin son üç ayına ait gümrük kayıtlarında Türkiye’den Venezüela’ya 19 Kasım 2020 tarihinde 1500 adet “PCR test kiti” ihraç edildiği görülüyor. Söz konusu kitleri, sağlık kuruluşlarına yönelik test ürünleri satışı yapan Venezüela’daki bir şirkete gönderen İstanbul merkezli firmanın sicil bilgileri incelendiğinde Erkam Yıldırım ile bağlantısının bulunmadığı görülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kayıtları ve Covid-19 salgını sonrasında uygulanmaya başlayan, kişisel koruyucu ekipmanların Türkiye dışına gönderilmesine yönelik kısıtlayıcı mevzuat bir arada değerlendirildiğinde, “Erkam Yıldırım’ın iddia edildiği gibi Venezüela’ya yardım amaçlı maske ve test kiti götürmemiş olması” ya da “sevkıyatın yasal olmayan yollarla yapıldığı” ihtimalleri öne çıkıyor. Kayıtlar arasında “maske” ifadesi sadece kozmetik amaçlı kullanılan krem şeklindeki “yüz maskesi” ürün grubunda yer alıyor.